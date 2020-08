Dienstag, 25. August 2020

Zahl der aktiven Infektionen im Kreis Holzminden steigt

Kreis Holzminden . „Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, geht zurück,“ schrieb der TAH noch am Dienstagmorgen auf seiner Homepage. Doch am Nachmittag kam vom Landkreis-Pressesprecher die Nachricht: „Wir haben drei Infizierte mehr!“ Die Zahl der akut Infizierten im Landkreis Holzminden liegt demnach bei neun Personen. Eine positiv getestete Person ist als genesen eingestuft worden. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 117. 101 davon gelten als genesen, sieben sind verstorben. Es befinden sich noch 19 Personen in Quarantäne. Im Nachbarkreis Höxter sind es tatsächlich weniger aktive Infektionen. Hier sank die Zahl von 14 auf 12. Allerdings gibt es eine Neuinfektion dabei. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter 401 bestätigte Infektionen. 371 gelten als genesen, 18 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm/rei)