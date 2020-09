Sonntag, 13. September 2020

Zahl der aktuell Infizierten geht zurück

Acht Menschen sind im Kreis Höxter derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Höxter geht zurück. Waren es am Donnerstag, 10. September, noch zwölf aktuell Infizierte, so meldet das Kreisgesundheitsamt am Sonntag, 13. September, um 9 Uhr noch acht Infizierte. Davon kommen vier aus der Kreisstadt Höxter. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten im Nachbarkreis bei 420, die Zahl der Genesenen wird mit 394 angegeben. 18 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz (aktuelle Fälle in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) liegt bei 4,93. (fhm)