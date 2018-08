Donnerstag, 16. August 2018

Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr gesunken

Baukräne in Kiel. (dpa/AFP/Archiv / dpa)

Die Zahl der genehmigten Wohnungen ist in der ersten Jahreshälfte gesunken. Von Januar bis Juni wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 168.500 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 0,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Zu dem Rückgang trug vor allem bei, dass die Anzahl der Genehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen, zu denen auch Flüchtlingsunterkünfte zählen, deutlich um 35,9 Prozent sank. Ohne die Wohnheime stieg der Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr um 1,8 Prozent.

Einen Zuwachs gab es bei den Baugenehmigungen für neue Mehrfamilienhäuser (plus 4,9 Prozent). Bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern gab es hingegen ein Minus von 1,6 beziehungsweise 2,9 Prozent.

Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) kritisierte, die sinkenden Baugenehmigungszahlen seien "ein Warnschuss für die Politik". Bei den derzeitigen Rahmenbedingungen seien "die Handlungsspielräume von Bauherren und Investoren ausgeschöpft", erklärte BFW-Präsident Andreas Ibel. Es müssten mehr Bauland aktiviert, Genehmigungsverfahren beschleunigt und Baukosten gesenkt werden. Wiesbaden (AFP) / © 2018 AFP