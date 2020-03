Freitag, 20. März 2020

Zahl der Corona-Fälle im Kreis Holzminden steigt auf 23

Auf Distanz gehen, das ist jetzt wichtig. Deshalb werden im Landkreis die Gastronomiebetriebe geschlossen.

Kreis Holzminden. Es ist der befürchtete Anstieg: Am Freitagmorgen waren es 19 bestätigte Corona-Infektionen im Landkreis Holzminden. Am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr sind es bereits 23 Fälle. Und unter Quarantäne stehen schon 100 Menschen. Im Landkreis Holzminden treten deshalb neue Reglementierungen in Kraft, die Ministerpräsident Weil am Freitagnachmittag auch in Hannover auf einer Pressekonferenz angekündigt hat. Der Landkreis Holzminden verfügt die Schließung der gastronomischen Betriebe. Lediglich die Außerhauslieferung ist noch erlaubt.