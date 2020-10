Dienstag, 13. Oktober 2020

Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an

Neue Infektionsfälle werden gemeldet. Foto: Pixabay

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 13. Oktober, 4.122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle binnen 24 Stunden auf 329.453. Weitere 13 Menschen sind bundesweit an oder mit dem Virus gestorben, wodurch sich die Zahl der Todesfälle auf 9.634 erhöht. Die Zahl der Regionen (Städte und Kreise) in Deutschland, die über der Inzidenz-Grenze von 50 liegen (Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner), ist innerhalb von 24 Stunden von 32 auf 38 gestiegen. In ganz deutschland gibt es keine einzige Region, deren Inzidenz-Zahl bei null liegt. Der Landkreis Holzminden meldet am späten Montagnachmittag, 12. Oktober, einen weiteren bestätigten Corona-Fall im Landkreis Holzminden. Die Anzahl der aktuell Infizierten liegt jetzt bei fünf. Die Inzidenzzahl liegt bei 2,8. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 140. 128 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 21 Personen. Auch im Kreis Höxter gibt es einen neuen Infektionsfall. Hier meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag, 13. Oktober, 19 akut Infizierte, die Gesamtzahl liegt bei 461. 423 gelten als genesen, 19 sind verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz ist hier schon zweistellig und liegt bei 10,57. (fhm)