Freitag, 18. September 2020

Zahl der Infektionen im Kreis Höxter steigt weiter

Neue Coronavirus-Infektionen im Kreis Höxter. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet am Freitag, 18. September, weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Derzeit sind 16 Menschen aktuell infiziert. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 430 an. 396 Menschen gelten als genesen, 18 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Betroffen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sind drei Kindertagesstätten im Kreis Höxter. Einrichtungen in Brakel, Steinheim und Bad Driburg mussten schließen, weil es dort Infektionen gab. In Steinheim und Brakel musste jeweils eine Gruppe geschlossen werden, in Bad Driburg die gesamte Einrichtung mit 18 Erziehern und 80 Kindern. (fhm)