Donnerstag, 13. August 2020

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen wächst weiter. Foto: Pixabay

In Deutschland werden immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Mittwoch, 12. August, 1.445 neue Infektionsfälle. Das ist der höchste Wert seit dem 1. Mai. An diesem Tag waren es 1.639 Neuinfektionen. Der Anteil an Kreisen, die keine Neuinfektionen übermittelt haben, sei in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. „Dieser Trend ist beunruhigend“, so das RKI. Eine weitere Verschärfung der Situation müsse unbedingt vermieden werden. Besonders betroffen seien das Land Nordrhein-Westfalen und der Stadtstaat Hamburg. Seit Februar haben sich mindestens 219.964 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) infiziert. Vier neue Todesfälle wurden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt nach RKI-Angaben nun bei 9.211. 199.500 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. (fhm)