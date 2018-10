Dienstag, 30. Oktober 2018

Zehn Fürstenberger schlagen FC 08 Boffzen

Boffzens Kapitän Christopher Leßmann im Zweikampf mit Ramzi Gafsi (rechts) vom MTV Fürstenberg. Foto: hep

Boffzen. Am Dienstagabend empfing der FC 08 Boffzen den MTV Fürstenberg zum Fußball-Südkreisligaderby unter Flutlicht. Dabei verlor das Team von FC-Trainer Pierre Gröne trotz fast einstündiger Überzahl am Ende verdient mit 0:2 und bleibt somit nach der dritten Niederlage in Folge auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Fürstenberger, die nun seit vier Spielen ungeschlagen sind, konnten ihren Platzverweis gut kompensieren und schoben sich auf den Platz sieben vor. In einer sehr schwachen, vermutlich auch dem schlechten Wetter geschuldeten, ersten Halbzeit agierten beide Mannschaften äußerst zaghaft und tasteten sich auf dem schwer einzuschätzenden nassen Spielfeld zunächst ab. Starke Windböen bremsten oder beschleunigten das Spielgerät bei langen Bälle in der Luft. Nach rund einer Viertelstunde hatte Stefan Büteröwe nach einer Hereingabe von Ramzi Gasfi den ersten Torschuss der Partie, den FC-Schlussmann Andreas Pollmann aus dem kurzen Eck kratzte. Zehn Minuten später prüfte Marvin Meilenbrok mit einem Torschuss von der Strafraumkante MTV-Keeper Torben Reckling, der den Ball noch über das Gehäuse lenkte. Das war es dann auch schon, mehr Torchancen wurden im ersten Durchgang nicht kreiert. Einziger Höhepunkt nach einer halben Stunde war das überharte Einsteigen von hinten von Ramzi Gafsi nach eigenem Ballverlust an der Mittellinie gegen Calvin Böker, dessen logische Konsequenz nur ein Feldverweis sein konnte.

Doch wer denkt, dass die Nullachter nach dem Seitenwechsel die Überzahl ausnutzen und das Spiel an sich reißen würden, lag komplett daneben. Von Beginn an spielte nur das Team aus der Porzellanstadt. Bereits fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel MTV-Mannschaftsführer Nils da Costa Pereira der Ball nach einem Freistoß vor die Füße. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte die 1:0-Führung. Auch in der Folgezeit rannten die Fürstenberger auf das gegnerische Tor an, ohne sich für die zahlreichen Versuche zu belohnen. Marvin Böker klärte in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Stefan Büterowe in der 62. Spielminute, wenig später darauf vergab der kurz zuvor eingewechselte Ahmad Alkata gleich in zwei Situationen die Möglichkeit ein weiteres Tor nachzulegen. Erst ein katastrophaler Abwehrschnitzer vom sonst so souverän wirkenden Christopher Leßmann konnte die Truppe von Werner Müller eine Viertelstunde vor Schluss nutzen. Dabei ergaunerte Ahmad Alkata den Ball vom Abwehrchef der Boffzener und scheiterte im Eins-gegen-Eins an Andreas Pollmann, der mitlaufende Stefan Büteröwe staubte letztlich ab. Nur zwei Zeigerumdrehungen später verpasste Büteröwe mit seinem zweiten Treffer das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Passend zur Partie machte sich Frust auf Seiten der Gelb-Blauen breit. So leistete sich Fabio Mancini zwei Minuten vor Spielende noch ein Wortgefecht mit einem Akteur der gegnerischen Mannschaft, wofür er zunächst die gelbe Karte und anschließend sogar mit der gelb-roten Karte vom Platz geschickt wurde. (ac)