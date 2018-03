Freitag, 30. März 2018

Zehn Jahre Baumhaushotel Solling: TAH verlost Übernachtung

Das neueste Quartier: Das Baumhaus „Kobel“ entstand im letzten Jahr. Foto: Baumhaushotel Solling

Schönhagen. Es ist aus Holzmindener Sicht immer noch schade, dass die Initiatoren Stefan Brill, Jörg Brill und Detlef Reimelt damals nicht im Gebiet der Stadt Holzminden mit ihrem großen Waldanteil einen Standort für ihr Projekt gefunden haben. Stattdessen errichteten sie 2008 das erste Baumhaushotel in Niedersachsen und das zweite überhaupt erst in Deutschland im ErlebnisWald Schönhagen. Hier allerdings, den Freizeitsee und die Infrastruktur des ErlebnisWaldes nebenan, sind die Bedingungen ideal. In diesem Jahr begeht das Baumhaushotel Solling der Brill-Brüder aus Holzminden zehnjähriges Bestehen. Zum Waldmarkt im ErlebnisWald am Sonntag, 8. April, von 11 bis 17 Uhr kann man die inzwischen neun Baumhäuser ganz unterschiedlicher Architektur, Konferenzwagen, hölzernen Duschwagen und die Baumzelte einmal unverbindlich von innen ansehen. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Baumhaushotels Sollings verlost der TAH in einer ABOplus-Aktion unter seinen Abonnenten eine Übernachtung im Baumzelt für zwei Personen an einem Wochenende inklusive Frühstück. (spe)

