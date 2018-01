Montag, 15. Januar 2018

Zehn Konzerte in der „Kneipennacht“ am 3. März in Holzminden

Die „Orlando Salsa Band“ hat in Deutschland drei Kubaner zusammengeführt. Sie spielen Salsa, Mambo, Merenge, Cha Cha.

Holzminden. Nach dem großen Erfolg der letzten beiden Jahre mit zuletzt 1.700 Besuchern, findet am Sonnabend, 3. März, in Nachfolge des Kneipenfestivals „Night Beat“ und unter der Regie eines anderen Veranstalters (OWL-Booking) bereits die dritte „Kneipennacht Holzminden“ statt. Ein tolles Line-Up mit Livemusik von neun Bands und einem DJ-Duo in neun Lokalitäten bietet wieder ein Musikspektakel für alle Altersklassen nach dem Motto: Einmal zahlen für neun Konzerte an einem Abend an unterschiedlichen Locations. Mit Rock, Pop, Reggae, Latin & Salsa, Irish Folk, Oldies und klassischer Party- und Tanzmusik werden wieder viele Musikgeschmäcker bedient. Und in den teilnehmenden neun Lokalen darf wieder ausgelassen gefeiert werden. (spe)