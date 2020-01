Sonntag, 05. Januar 2020

Zehntausende Koalas in verheerenden Buschbränden in Australien gestorben

In Australien sind zehntausende Koalas in den Flammen der verheerenden Buschbrände ums Leben gekommen. Besonders dramatisch ist die Lage auf der bei Touristen beliebten Känguru-Insel, wo nach Angaben von Tierschützern die Hälfte der geschätzt 50.000 Koalas den Feuern zum Opfer fiel. Die dortigen Bestände sind zentral für den Fortbestand der ganzen Tierart. Derweil wurde aus den Reihen der Feuerwehr heftige Kritik am Umgang von Premierminister Scott Morrison mit den Buschbränden laut.

Tierschützer schlugen Alarm angesichts der Brände, die mittlerweile ein Drittel der Känguru-Insel erfasst haben. Viele der Tiere, die den Flammen entkommen konnten, hätten "extreme" Verletzungen, sagte Sam Mitchell vom dortigen Wildpark am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Andere hätten ihren natürlichen Lebensraum verloren und seien nun vom Hungertod bedroht.

Der Tod zehntausender Koalas auf der Känguru-Insel dürfte fatale Folgen für die ganze Tierart haben: Einer Studie der University of Adelaide zufolge sind die Koalas auf der Känguru-Insel besonders wichtig, da sie als einzige nicht von Chlamydien befallen sind. Die Bakterien verursachen bei Koalas Blindheit, Unfruchtbarkeit und führen oft zum Tode. Die Infektion ist unter Koalas in den Bundesstaaten New South Wales und im östlichen Queensland verbreitet und taucht auch in Victoria auf.

Derweil geriet Premierminister Morrion unter den Feuerwehrleuten, die seit Monaten gegen das Flammeninferno kämpfen, massiv in die Kritik. Der 57-jährige Feuerwehrmann Paul Parker sagte AFP, er sei "absolut entsetzt" über die Regierung in Canberra, "vor allem Scott Morrison". Parker verurteilte vor allem Äußerungen des Regierungschefs, wonach die tausenden freiwilligen Feuerwehrleute gerne gegen die Flammen kämpften. "Sie haben keine Ahnung, Mann", sagte Parker an Morrison gerichtet.