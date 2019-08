Sonntag, 25. August 2019

Zehnter Dragon-Power-Cup 2019 in Beverungen

Das Team der Firma Nolte auf der Kurzstrecke im Jahr 2017. Foto: Thomas Kube

Beverungen. Zum zehnten Mal heißt es in Beverungen „Der Drache ist los“. Der Dragon-Power-Cup findet am 14. September am Bootshaus des Wassersportvereins Beverungen statt.

Die Rennen der 10er- und 20er-Boote beginnen am Sonnabend, 9 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind bei diesem Wassersport-Großereignis auf der Oberweser Freizeit-, Firmen- und Vereinsmannschaften. Diese können, nach Absprache mit dem Team der Weserpiraten, zuvor die beiden Strecken (220 Meter Kurzstrecke und 3.200 Meter Langstrecke) trainieren.

In vier Wertungsläufen kämpfen die Mannschaften in den einzelnen Klassen um Platz und Sieg. 13 Teams mit rund 250 Teilnehmern haben sich bereits für die Regatta gemeldet. Anmeldungen sind noch bis zum 30. August möglich. Es wird sicherlich wieder ein großes Spektakel, wenn die Boote im Takt der Trommel die Sprintstrecke stromauf zurücklegen. Aber auch die Kräfte zehrende Langstrecke über 3.200 Meterm, die im fliegenden Start als Verfolgungsrennen gestartet wird, ist ein besonderes Highligt und wird den Mannschaften alles abverlangen. Die Regatta endet gegen 17.30 Uhr mit der Siegerehrung. Die Zuschauer können die Rennen vom Ufer aus begleiten. Für das leibliche Wohl aller ist wie immer bestens gesorgt.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es auf der Homepage des Wassersportvereins Beverungen, www.wsv-beverungen.de/Drachenboot.