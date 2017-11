Dienstag, 28. November 2017

Zeitdiagnose statt Biographie

Von links Sigrun Brünig (Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises), Katja Drews (Kulturreferentin), Referentin Wiebke Lohfeld, Marlies Linnemann (ehemalige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins) und Renate Nott (eine derr Initiatorinnen des FrauenOrtes Bevern).

Bevern. Bevern ist der 34. Frauenort in Niedersachsen, im Kulturzentrum Weserrenaissanceschloss Bevern und auch an ihrem ehemaligen Wohnhaus wird der deutsch-jüdischen Medizinerin Dr. Paula Tobias gedacht, die in Kreiensen, Delligsen und schließlich Bevern bis 1935 als erste Ärztin im Braunschweiger Land praktizierte und dort auch die erste Mütterberatungsstelle einrichtete. Wer aber war diese Frau, die von den Nationalsozialisten ausgegrenzt wurde, Berufsverbot bekam und schließlich mit ihrer Familie in die USA ins Exil ging? Was waren ihre Lebensumstände und machte ihre Persönlichkeit aus? Auf Einladung des Kulturzentrums referierte Dr. Wiebke Lohfeld von der Universität Koblenz-Landau in der Schlosskapelle über Tobias‘ Leben und die Forschungsgeschichte. Nach Bevern kam damit die wichtigste Expertin in Sachen Paula Tobias, schließlich hatte sie vor gut 15 Jahren in großen Teilen deren Leben vor der Machtergreifung rekonstruiert. (pd)

