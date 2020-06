Montag, 22. Juni 2020

Zeitreise zurück zu Silberborns Ursprüngen

Wolfgang Peter geht auf Zeitreise: Alles begann hier an der Ruhländerschen Glashütte. Foto: ap

Holzminden. Frische Luft tanken und dabei Silberborns Entstehungsgeschichte kennenlernen – eine lohnenswerte Kombination. In den letzten Wochen hat der Heimatmuseumsverein Hochsolling Silberborn einen historischen Glasrundweg ins Leben gerufen – er sei der erste Rundweg dieser Art, verdeutlicht der Vereinsvorsitzende, Wolfgang Peter. Er hat an den jeweiligen drei Standorten in und um Silberborn Schilder mit allen wichtigen Infos aufgestellt. Erwandert werden auf dem Glasrundweg also die drei historischen Glashüttenstandorte in und um Silberborn: die Ruhländersche Glashütte, die Torfhütte am Mecklenbruch und die Kraazschen Glashütte. Startpunkt ist das Glas- und Heimatmuseum, Angerstraße 1 in Silberborn – auch das Anna Soecknick-Haus genannt. (ap)

