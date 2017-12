Mittwoch, 27. Dezember 2017

Zentrum für Migration: Johanniter ziehen aus

Der Landkreis steuert bei Thema Flüchtlingsbetreuung um: Die alte Jugendherberge (Foto) wurde zurückgegeben.

Eschershausen. Zum Jahreswechsel bewegt sich einiges im Zentrum für Migration in Eschershausen. Die wichtigste Neuerung: Die Johanniter betreuen ab 2018 die Einrichtung nicht mehr. Der Landkreis Holzminden hat die Aufgabe neu ausgeschrieben und den Zuschlag einem Betreiber aus Duisburg erteilt. Außerdem zieht sich der Landkreis Holzminden aus der ehemaligen Jugendherberge am Hüschebrink zurück. Hier waren fast zwei Jahre lang ebenfalls Flüchtlinge untergebracht. Anlass für die Änderungen sind für den Landkreis die stetig sinkenden Zahlen der Flüchtlinge, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eschershausen vorübergehend untergebracht werden müssen. (nig)

