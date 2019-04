Dienstag, 23. April 2019

Zeuge erscheint nicht beim Prozess

Der Prozess wird am 2. Mai fortgesetzt. Foto: tah/Symbolbild

Lauenförde/Hildesheim. Eigentlich sollte am Dienstag, 23. April, vor der 16. Strafkammer des Landgerichts Hildesheim beim Prozess gegen einen 22 Jahre alten Mann das Urteil gesprochen werden. Der Mann ist der besonders schweren Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen vor, eine 25-jährige Frau vergewaltigt zu haben, die er nachts in einer Gaststätte in Lauenförde kennengelernt hatte. Die Tat ereignete sich am 14. Oktober 2018 an der Weser. Der Angeklagte wurde noch am 14. Oktober festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In dem Verfahren konnte am Dienstag die Beweisaufnahme nicht beendet werden, da ein Zeuge nicht erschienen ist. Als neuer Termin wurde Donnerstag, 2. Mai, festgelegt. Dann sollen der Zeuge und dann abschließend der psychiatrische Sachverständige gehört werden, bevor Plädoyers und Urteilsverkündung am selben Tag erfolgen. (fhm)