Montag, 28. September 2020

Zeuge zu Unfall in Rühle gesucht!



Rühle. Bereits am Donnerstag, 17. September, gegen 19.55 Uhr, kam es in Rühle, Bodenwerdersche Straße, Höhe Nr. 45, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei waren ein blauer Alfa Romeo und ein grauer VW, jeweils mit HOL-Kennzeichen, seitlich miteinander kollidiert. Der Fahrzeugführer des Alfa Romeo entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Er kehrte jedoch später zurück. Beide Fahrzeugführer/in gaben vor Ort an, dass sie möglichst weit rechts gefahren seien. Gesucht wird nun ein/e Fahrzeugführer/in, der/die mit seinem/ihrem Pkw hinter dem Alfa Romeo gefahren ist und den Vorfall beobachtet haben könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/97495-0, entgegen.