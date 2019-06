Sonntag, 23. Juni 2019

Zeugenaufruf: 23-Jähriger nach Schlägerei schwer verletzt

Delligsen.Am Sonnabendmittag wurde der Polizei Holzminden bekannt, dass es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen Mitternacht im Ortsbereich Delligsen bei einer Abschlussfeier der dortigen Oberschule zu einer Schlägerei mit mindestens zwei bis drei beteiligten Personen gekommen sein soll. Das Opfer wurde hierbei erheblich verletzt und wurde bereits am Morgen notoperiert. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Tatumständen dauern aktuell an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und zu möglichen Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-958 oder jeder anderen Dienststelle jederzeit in Verbindung zu setzen.