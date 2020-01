Mittwoch, 29. Januar 2020

Zeugin meldet Fluchtwagen nach Apothekenüberfall

Die Polizei konnte in Bielefeld zwei mutmaßliche Räuber festnehmen.

BIelefeld. Zwei Täter haben am Montagabend eine Apotheke in Bielefeld überfallen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete sie bei der Flucht und gab der Polizei den entscheidenden Hinweis. Polizeibeamte nahmen die Täter fest.

Zwei maskierte Männer betraten gegen 18.05 Uhr die Apotheke an der Amtmann-Bullrich-Straße, bedrohten die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und verlangten die Herausgabe des Geldes aus den Kassen. Ein Räuber sprang über den Tresen, riss den Kasseneinsatz heraus und nahm die Geldscheine an sich. In dem Moment betrat eine Kundin das Geschäft und die Männer flüchteten aus dem Gebäude.

Einer 65-jährigen Pkw-Fahrerin fielen die zwei Männer auf, als sie vermummt aus dem Geschäft zu einem geparkten VW liefen. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens beobachtete sie weiter, wie die Tatverdächtigen losfuhren und nahm die Verfolgung auf. Als sie den VW der Räuber aus den Augen verlor, kehrte die 65-Jährige zum Tatort zurück. Sie sprach die Polizisten an und teilte ihre Beobachtungen mit. Das durch die Zeugin durchgegebenen Kennzeichen führte die Polizeibeamten zu einem polizeibekannten 33-jährigen Bielefelder. Weitere Ermittlungen der EK "Apfel" deuteten auf einen 18-jährigen Bielefelder als Mittäter. Kriminalbeamte nahmen beide Tatverdächtige fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen verübte das Duo neben dem Apothekenüberfall, einen Tankstellenüberfall am 10. Januar 2020 an der Potsdamer Straße und am 13. Januar 2020 einen Überfall auf eine Tankstelle an der Bismarckstraße in Herford.

Kriminalbeamte führten die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch dem Haftrichter vor, der Haftbefehle erließ. Bezüglich der weiteren schweren Raubüberfälle dauern die Ermittlungen an.