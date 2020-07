Freitag, 10. Juli 2020

Zeugnistelefon ab heute geschaltet

Diesmal ist das Zeugnistelefon für mehrere Tage geschaltet.

Ab heute ist das Zeugnistelefon der Niedersächsischen Landesschulbehörde wieder geschaltet - und das für mehrere Tage. Denn weil in Corona-Zeiten Abstandswahrung und Hygienemaßnahmen notwendig sind, werden zum Ende des Schuljahres 2019/2020 Zeugnisse nicht klassenweise ausgehändigt werden können. Die Zeugnisausgabe für alle nicht Abschlussjahrgänge an öffentlichen Schulen erfolgt für die jeweilige Gruppe am letzten Schulpräsenztag.

Die Landesschulbehörde schaltet das Zeugnistelefon der deshalb nicht nur am Freitag, 10. Juli, in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr sondern auch vom 13. bis 15. Juli jeweils in der Zeit 10 Uhr bis 16 Uhr. Unter der Telefonnummer 04131 60342-35 oder unter der E-Mail zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de können Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende ihre Fragen oder ihren Kummer loswerden. Für Antworten und Unterstützung sorgen dann am anderen Ende der Leitung Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der Niedersächsischen Landesschulbehörde.

Das Zeugnistelefon ist für psychologische Fragen und Anliegen eingerichtet. Für Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen oder anderen Inhalten des Zeugnisses vermitteln die Servicestellen der Niedersächsischen Landesschulbehörde die richtige Ansprechperson: Regionalabteilung Hannover: 0511 106-6000.

Weitere Informationen zu den Servicestellen sind auch auf der Website unter

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/organisation/servicestellen zu finden.