Dienstag, 19. November 2019

ZIA-Geschäftsführerin bei „Practice meets Campus“ an der HAWK in Holzminden

Dekan Dr. Ulrich Hundertmark, ZIA-Geschäftsführerin Sun Jensch und Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub (von links). Foto: Katharina Lange, HAWK

Holzminden. Zum sechsten Mal fand an der HAWK in Holzminden der Personalmanagement-Kongress „Practice meets Campus“ statt. Die Veranstaltung bringt Studierende der immobilienwirtschaftlichen Studiengänge mit Vertretern namhafter Branchenunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Zum Auftakt begrüßten Initiatorin Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub und Dekan Dr. Ulrich Hundertmark die Geschäftsführerin des ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.), Sun Jensch, die in ihrer Keynote mit dem Titel „Wohnungsnot versus politisches Versagen?“ ein aktuelles Thema der Immobilienbranche aufgriff. „Deutschland hat einen Mangel an Wohnungen und keinen Mangel an Regulierungen.“ Mit diesen Worten leitete Sun Jensch ihre Keynote ein. Das Thema Wohnungsnot beschäftigt Immobilienbranche, Politik und Bauwirtschaft – vor allem in Ballungsräumen.

Seit ihrer Etablierung vor gut 20 Jahren seien an der HAWK bereits rund 1.500 Fachkräfte ausgebildet worden. Dass sich die Immobilienbranche trotz der gesteigerten Professionalität zahlreichen Negativmeldungen ausgesetzt sähe, verdeutliche die hohe Bedeutung von Verbandsarbeit, wie sie der ZIA-Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft im Namen von rund 37.000 Mitgliedsunternehmen ausübt.

Am Nachmittag präsentierten sich 20 Unternehmen der Immobilienbranche den Studierenden als potenzielle Arbeitgeber. Beim abschließenden Get-together im Lichthof ergab sich Gelegenheit zum persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. November