Dienstag, 26. November 2019

Zieht die Rettungswache an den Stadtrand Holzmindens?

Auf dem Grundstück direkt am Kreisel könnte die neue Rettungswache des Landkreises gebaut werden. Foto: bs

Kreis Holzminden. Am 15. Januar 2021 will Andreas Fischer, Vorsitzender des Betriebsausschusses Rettungsdienst, möglichst den Spaten in den Sand stoßen, zum ersten Spatenstich für die neue Rettungswache des Landkreises Holzminden. So steht es im Zeitplan, den der Kreistag im März 2019 – auf Antrag von Andreas Fischer – beschlossen hat. Übrigens einstimmig. Aber wo wird der erste Spatenstich erfolgen? Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Kreistages über einen Neubau, aber noch keinen darüber, wo. War zunächst ein Erweiterungsbau an der Feuerwehrtechnischen Zentrale an der Rehwiese ins Auge gefasst worden, rückt jetzt das Gewerbegebiet Im Sieken in den Fokus. Die Verhandlungen mit der Stadt über einen Grundstückskauf stehen kurz vor dem Abschluss. (bs)

