Dienstag, 25. August 2020

Ziel bleibt weniger Salz in der Weser bis 2027

Die Zielvorgaben bleiben. Die Umweltminister wollen die Salzwerte in der Weser (hier bei Lauenförde) bis 2027 weiter reduzieren. Foto: fhm

Weserbergland. Die Umweltminister der Weser-Anrainerstaaten halten an dem Ziel fest, bis spätestens Ende 2027 in Sachen Salz gutes ökologische Potenzial in der Weser und den bestmöglichen ökologische Zustand in der Werra zu erreichen. Unter dem Vorsitz der Hessischen Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) trafen sich die Minister der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser zu einer Weser-Ministerkonferenz in Kassel, um über die weiteren Maßnahmen zur Verringerung der Salzkonzentrationen in Werra und Weser zu beraten. Die Minister berieten die Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms für die Flussgebietseinheit Weser bezüglich der Salzbelastung bis Ende 2027 beraten. Die Länder sind verpflichtet, bis Weihnachten im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) die Pläne zu aktualisieren und sie bis zum 21. Juni 2021 offenzulegen und der Bevölkerung zugänglich zu machen. (fhm)

