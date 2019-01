Samstag, 05. Januar 2019

Zigarettenautomat gesprengt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Aufgesprengter Zigarettenautomat. Foto: Polizei

Weserbergland. Am Freitag, 4. Januar, gegen 21:44 Uhr, wurde im Stadtgebiet von Bad Münder ein Zigarettenautomat gesprengt. Durch die Detonation wurde die Front des Automaten derart beschädigt, dass diese sich öffnen ließ.Aufgrund des lauten Explosionsknalles wurden Bürgerinnen und Bürger auf das Geschehen im Melkerweg aufmerksam und konnten eine Gruppe von jüngeren Personen vom Tatort weglaufen sehen. Ein Tatverdächtiger suchte sich ein Versteck in einem Vorgarten und konnte dort durch mehrere Anwohner bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da der 20-Jährige Georgier im Besitz von mutmaßlichem Diebesgut angetroffen wurde, wurde dieser vorläufig festgenommen. Erste Befragungen ergaben, dass es sich um eine Tätergruppe aus sechs Personen handeln soll. Die Höhe des Sachschadens am Automaten wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Eine Nahbereichsfahndung nach den anderen Tätern verlief negativ. Die Ermittlungen werden durch das Polizeikommissariat Bad Münder (Telefon 05042-9331-0) geführt.