Freitag, 03. Mai 2019

Zimmertheater startet in die fünfte Spielzeit

Simon Hillebrand (rechts) und Stefan Marx präsentieren das Programm. Foto: fhm

Höxter. Im vergangenen Jahr war die Nachfrage so groß, dass der Computer streikte und die Telefonanlage versagte. Als das Zimmertheater Höxter sein neues Programm vorstellte und den Online-Ticketverkauf begann, war die Nachfrage größer als die technischen Möglichkeiten. Auch diesmal rechnen Simon Hillebrand und Stefan Marx damit, dass die Nachfrage wieder groß sein wird. Am Freitag, 3. Mai, startet der Online-Ticketverkauf. Das neue Programm, dass die beiden Theatermacher im Café und Zimmertheater vorgestellt haben, macht Lust auf tolle Theateraufführungen, magische Momente und Leckeres aus der Region. Zwei Eigenproduktionen von Stefan Marx und Simon Hillebrand werden in der neuen, der fünften Saison in den beiden Spielstätten Stummrigestraße 4 und 7 zu sehen sein. Die weihnachtliche Komödie „Schöne Bescherung“ ist eine Welturaufführung, das Schauspielkabarett „Reine Chefsache“ wird wieder aufgeführt. (fhm)

