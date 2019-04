Samstag, 06. April 2019

Zirkus Charles Knie kommt

Die Show mit dem „Todesrad“ ist eines der vielen atemberaubenden Show-Acts. Foto: Zirkus Charles Knie

Holzminden. Der in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt mal wieder nach Holzminden und gastiert ein Wochenende lang auf dem Festplatz Steinbreite. Vorstellungen finden am Sonnabend, 13. April, um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. April, um 11 und 15 Uhr statt. „Sensationen am Limit!“ ist die Devise, und der Zirkus Charles Knie bietet spektakuläre neue Attraktionen mit reichlich Nervenkitzel.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. April 2019.