Samstag, 13. April 2019

Zirkus Knie in Holzminden: Grandios!

Atemberaubende Akrobatik und eine beeindruckende Raubtiervorführung bietet der Zirkus Knie in Holzminden. Fotos: jbo

Holzminden. Premierenvorstellung von Zirkus Knie in Holzminden: "Grandios", so die Kommentare der Zuschauer, "ein Zirkus allererster Kategorie". Die Raubtiervorführung war beeindruckend, die zahlreichen Akrobatik-Nummern absolut atemberaubend. Der TAH-Mitarbeiter, der die Premiere miterlebte, fing die Kommentare beim Verlassen des Zeltes ein: "Unglaublich". "Ich konnte gar nicht mehr hinsehen". "Mir ist fast das Herz stehen geblieben". Wer Zirkus Knie noch in Holzminden erleben möchte: Am Sonntag gibt es zwei Vorstellungen: Um 11 Uhr und um 15 Uhr. Um 11 Uhr gibt es zur Familienvorstellung einen Einheitspreis auf allen Plätzen. (bs/jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 15.04.19