Montag, 14. September 2020

Zivilist gibt sich als Polizist aus und kontrolliert Autofahrer

Unberechtigt führte jemand eine Kontrolle durch. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: tah/Symbolbild

Weserbergland. Die Polizeistation Hessisch Oldendorf hat ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen einen bisher unbekannten Mann eingeleitet, der sich einem 23-jährigen Fahrzeugführer aus Hessisch Oldendorf gegenüber als Polizeibeamter auswies und diesen einer Personenkontrolle unterzog. Am Donnerstag, 3. September, hielt ein schwarzer Ford Mustang vor der Wohnanschrift des 23-Jährigen, als dieser mit seinem Pkw in der Einfahrt seines Grundstückes parkte. Der Mustang-Fahrer trat auf den Hessisch Oldendorfer zu und wies sich mit einem angeblichen Dienstausweis als Polizeibeamter aus. Im Anschluss verlangte er Führerschein und Fahrzeugschein, welche dieser aushändigte und führte eine Personenkontrolle durch. Das Kennzeichen des Ford Mustang ist bekannt. Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Da der Verdacht besteht, dass es mögliche weitere derartige Kontrollen gab, sucht die Polizei (Telefon 05152/69872-15) weitere Geschädigte, denen gegenüber sich der Mustang-Fahrer als Polizeibeamter ausgab.