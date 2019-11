Donnerstag, 07. November 2019

Zoom Store in der Holzmindener Innenstadt umgezogen

Der Zoom Store hat in der Mittleren Straße 2 Eröffnung gefeiert. Foto: Stadtmarketing Holzminden

Holzminden. Neues aus der Holzmindener Innenstadt: Der „Zoom Store“, der unter anderem Rauchutensilien, Wasserpfeifen und Zubehör führt, ist vom Markt 6 in die Mittlere Straße 2 umgezogen. Dieser Laden beherbergte früher Betten- und Raumausstatter Paul Ruiters. Am neuen Standort, in hellen, renovierten Räumen vergrößert sich die Verkaufsfläche auf 150 Quadratmeter. Im alten Ladengeschäft am Markt eröffnet nach Auskunft des Stadtmarketings ein Geschäft mit Geschenk- und Dekoartikeln. (spe)