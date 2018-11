Freitag, 02. November 2018

Zu laute Musik: mit der Gardinenstange geschlagen

Höxter. In der Halloween-Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste die Polizei Höxter insgesamt zehn Mal anlassbezogen einschreiten. Neben einigen Ruhestörungen kam es zu drei Körperverletzungen im Kreisgebiet. In einem Mehrfamilienwohnhaus in der Stummrigestraße in Höxter mussten die Beamten schon um 17 Uhr für Ordnung sorgen. Dort wurde ein Bewohner mit einer Gardinenstange geschlagen, der sich zuvor über zu laute Musik im Haus beklagt hatte. In Nieheim, in der Markstraße, kam es um 3.45 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Gruppe von Erwachsenen und einer Gruppe von Jugendlichen. Im weiteren Verlauf wurde ein Jugendlicher handgreiflich und versetzte einer jungen Frau einen Schlag mit der Faust. In diesen Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sachbeschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum oder an Wohnhäusern wurden der Polizei bislang nicht gemeldet.