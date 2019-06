Freitag, 28. Juni 2019

Zukunftswerkstatt in Neuhaus: Gemeinsam Holzminden in die Zukunft führen

Der Marktplatz ist von vielen der Lieblingsplatz in der Innenstadt. Foto: Stadtmarketing Holzminden GmbH

Holzminden/Neuhaus. „Innenstadt Holzminden 2022“ war das Thema der Zukunftswerkstatt, die auf Initiative der Stadtmarketing Holzminden GmbH im Seminarraum des WildparkHauses in Neuhaus stattfand. In bewusst entspannter und naturnaher Umgehung und in Form mal ganz anderen Möglichkeiten der Begegnung trafen sich hier Gestalter, Entscheider, Innenstadtakteure zum Gedankenaustausch.

Die Holzmindener Innenstadt steht aktuell und in den nächsten Jahren vor zahlreichen Herausforderungen. Es gibt viele Einzelinitiativen mit der Zielsetzung einer positiven Entwicklung. Um diese zu bündeln und eine gemeinsame Vision für Holzminden zu entwickeln, haben sich einige innenstadtrelevante Akteure gemeinsam mit einem Vertreter aus jeder Fraktion des Stadtrates Holzminden und Bürgermeister Daul für einen Tag zu einer Ideenwerkstatt in Neuhaus getroffen. Mit einem Blick von außen auf ihre Stadt unten im Tal entwickelten die Teilnehmer in lockerer Atmosphäre unter Moderation des externen Experten Klaus Mensing konstruktive, gemeinsame Ideen. Diese allerdings sollen vorerst nicht den Weg über die Presse in die Öffentlichkeit finden, sondern die Chance haben, weiter zu reifen. Deshalb wollte man im Solling auch unter sich sein.

Die Stadtmarketing Holzminden GmbH blickt auf einen ergebnisreichen Tag zurück und bedankt sich bei allen Akteuren für die Teilnahme. Alle Teilnehmer stimmten überein, weitere Schritte für eine erfolgreiche Zukunft einzuleiten.