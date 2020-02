Donnerstag, 27. Februar 2020

Zukunftszentrum Holzminden-Höxter tagt zum Online-Handel

Prof. Dr. Alexandra Engel (HAWK) und Marc Diederich (IHK) begrüßen die Gäste. Foto: ap

Holzminden. Den Boom im Online-Handel als Entwicklungschance für ländliche Regionen nutzen – darum geht es bei der Tagung „Einführung und Organisation von digitalen Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Online-Vertrieb“ des Zukunftszentrums Holzminden-Höxter (ZZHH). Sie findet zwei Tage lang – Donnerstag und Freitag – in den Räumlichkeiten der BBS Holzminden statt. Schulleitungen, Abteilungsleitungen, Lehrer, Ausbilder sowie Vertreter aus Betrieben, Verbänden oder Ministerien beleuchten hier gemeinsam den Online-Vertrieb aus verschiedenen Perspektiven. „Die einen sehen eine sehr große Chance darin, die anderen ihre Fälle davonschwimmen“, weiß Marc Diederich von der IHK Hildesheim und Holzminden. In seiner Begrüßungsrede appelliert er: „Die Digitalisierung geht nicht einfach weg. Wir müssen die Chancen ergreifen und ein digitales Geschäft aufstellen. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern muss entwickelt werden.“ Insbesondere junge Menschen seien an dieser Stelle gefragt. Sie zu qualifizieren und fit zu machen, so dass sie nach einer Berufsausbildung ihre gesammelten Kenntnisse umsetzen können, sei wichtig, damit „wir den jungen Leuten Perspektiven in unserer Region bieten können“. Marie-Luise Niegel vom Landkreis Holzminden sieht in der Digitalisierung die „Schwelle eines neuen Zeitalters“, die „wir als Chance sinnvoll nutzen“ sollten. Doch hierfür „müssen wir die Gesetze und Regeln kennen“, erinnert sie die Anwesenden. Vor allem Lehrer seien hier in der Verantwortung. Prof. Dr. Alexandra Engel von der HAWK Holzminden stimmt ihr zu: „Lehrer sind der Motor der Bewegung.“ Bei der zweitägigen Tagung ist „Die Zukunft des Online-Handels im ländlichen Raum“ Thema am Donnerstag und „Bildung und Qualifizierung von Fachkräften für E-Commerce“ am Freitag. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gute Erkenntnisse und spannende Diskussionen“, gibt Marc Diederich den Teilnehmern noch auf den auf den Weg. Dann startet schon die Tagung rund um den Handel 2.0.