Donnerstag, 12. Dezember 2019

Zum 14. Mal Blutspende in der Georg-von-Langen-Schule Holzminden

Erst wurde zur Blutspende gebeten, dann zum Frühstücks-Büfett

Holzminden. Am Donnerstag hat Finley Bobak den Wecker auf kurz vor 4 Uhr gestellt. Freiwillig. „Ich wollte“, sagt er, „einfach helfen“. Um 5 Uhr steht er deshalb bereits in der Backstube. Brötchen backen. Er ist nicht der einzige, der helfen will. Viele Schüler der Berufsbildenden Schulen Holzminden greifen am Donnerstagvormittag kräftig mit zu, damit die Blutspendeaktion auf dem Kiesberg – es ist die 14. – zu einem Erfolg wird. Bis 14.45 Uhr sind der Blutspendedienst und die Helfer aus der Schule im Einsatz. 149 Spender werden registriert, darunter 117 Erstspender. Klasse! 82 Schülerinnen und Schüler haben sich darüber hinaus für die Deutsche Stammzellspender-Datei typisieren lassen.

Die Blutspendeaktion der Georg-von-Langen-Schule ist eine Erfolgsgeschichte. Immer kurz vor den Weihnachtsfeiertagen – dann, wenn die Blutkonserven sehr schnell knapp werden – kommt das Team des Blutspendedienstes Springe nach Holzminden und bittet um die Blutspende. Seit ein paar Jahren hat sich zu diesem Team auch die Deutsche Stammspender-Datei gestellt, die die Spender zusätzlich darum bittet, sich typisieren zu lassen, denn für Blutkrebspatienten ist es überlebenswichtig, ihren „genetischen Zwilling“ für eine Stammzellspende zu finden. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 13.12.2019