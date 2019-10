Montag, 21. Oktober 2019

Zum 30. Jahrestag: Ausstellungsergänzung im PS.Speicher eröffnet

Ein Trabant durchbricht die Mauer und wird im Westen umjubelt. Foto: Kulturstiftung Kornhaus

Einbeck. Genau drei Jahrzehnte nach den denkwürdigen Ereignissen rund um den Fall der Berliner Mauer ergänzt der PS.Speicher jetzt seine Hauptausstellung um einen neuen Saalbereich unter dem Titel „Die 80er Jahre bis zum Mauerfall“. Auf rund 320 Quadratmetern werden 27 Exponate gezeigt.

Bereits vor drei Jahren begannen die Planungen für die Erweiterung der Ausstellung um die Zeit der 80er Jahre. Räumlich an die Disco-Szene der 70er anschließend, sollte die Fläche die zeitliche Lücke bis zum Zeittunnel schließen. Die bislang an gleicher Stelle präsentierten Exponate und Aktiv-Stationen zum Thema Fahrzeug- und Fahrersicherheit sollen in absehbarer Zeit an anderer Stelle im PS.Speicher gezeigt werden.

