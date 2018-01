Mittwoch, 03. Januar 2018

Zum Abend dreht Sturmtief "Burglind" noch einmal auf

Reihenweise stürzten Bäume um, auf der L549 bei Neuhaus fuhr ein Auto gegen einen Baum.

Holzminden. Am Mittwochnachmittag und am frühen Abend zog das Sturmtief "Burglind" über den Landkreis Holzminden, verursachte mehrere Sachschäden und sorgte für umgefallene Bäume. Nachdem am Nachmittag bereits die L 550 aufgrund eines umgestürzten Baumes komplett gesperrt werden musste, stürzten auch auf der K62 bei Delligsen sowie auf der L549 zwischen Neuhaus und Silberborn Bäume auf die Fahrbahn. Auf der L549 kam es dabei sogar zu einem Unfall. Der Fahrer eines Audi befuhr die Landesstraße, erkannte den umgestürzten Baum zu spät und fuhr darunter durch. Dabei wurde der Audi stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt.

Die Polizei musste noch weiteren Einsätze in Zusammenhang mit dem Sturmtief bewältigen. In Holzminden wurde auf der Nordstraße eine Lkw-Plane durch den Sturm auf die Fahrbahn geweht und auf der Bahnhofstraße ein Roller umgestürzt. In Bevern wurde in der Straße Pfarrgarten sogar ein Altkleidercontainer auf die Straße geweht. In Stadtoldendorf drohte an der Lenner Straße eine Tanne umzustürzen und musste durch die Feuerwehr professionell gefällt werden.

Nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes kann es noch bis in die Nacht zum Donnerstag zu gefährlichen Sturmböen kommen.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 4. Januar.