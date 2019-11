Sonntag, 10. November 2019

Zum Glück brennt es nur in einer Brenntonne in Holzminden

Sonntäglicher Einsatz in der Theodor-Storm-Straße. Foto: spe

Holzminden. Schreck am späten Sonntagnachmittag in Holzminden: Um kurz nach 17 Uhr hatte ein Anwohner in der Theodor-Storm-Straße in Holzminden einen Dachstuhlbrand gemeldet. Sofort wurde die „Großschleife“ gezogen – und die Einsatzkräfte der Holzmindener Wehr eilten unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte zu dem Mehrfamilienhaus am Holzmindener Stadtrand. Wie sich zum Glück schnell herausstellte, brannte es hier jedoch in keinem Dachstuhl, sondern lediglich in einer Brenntonne hinter einem Wohnhaus. Mit einem kräftigen Stoß aus dem Strahlrohr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr Holzminden war mit mehreren Fahrzeugen einschließlich Drehleiter und 28 Männern und Frauen angerückt, noch einmal die gleiche Zahl an Einsatzkräften konnten gleich wieder zurück ins Gerätehaus umdrehen. Es war also buchstäblich und Gott sei Dank „viel Rauch um nichts“. (spe)