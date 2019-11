Samstag, 30. November 2019

Zur Geburt gibt es im Krankenhaus Holzminden eine Willkommens-Tasche

Ab sofort gibt es im Holzmindener Krankenhaus die Willkommens-Tasche. Foto: bs

Holzminden. „Willkommen in Gottes Welt“ steht auf dem kleinen Jute-Täschchen. Es ist ein Geschenk für die frisch gebackenen Eltern, das ihnen im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus überreicht wird. In der Willkommens-Tasche steckt ein Buch, genauer gesagt das Bilderbuch „Weißt Du, wieviel Sternlein stehen“. Dazu gibt es eine CD mit alten und neuen, religiösen und weltlichen Kinderliedern. Und es liegt auch eine Elternbroschüre bei. Die Aktion startet – passend zur Vorweihnachtszeit – am ersten Advent. Und sie läuft – zunächst und mit dem Wunsch auf Fortsetzung – ein Jahr lang. (bs)

