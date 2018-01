Sonntag, 21. Januar 2018

Zurück an der Spitze

Der Tver Lars Knoke erzielte drei Tore.

Stadtoldendorf (pd). Während die Konkurrenz am Wochenende patzte, ging es im Spiel von Handball-Landesligist TV Stadtoldendorf gegen den MTV Rohrsen nicht darum, wer die zwei Punkte holt, sondern wie hoch der Sieg für die Gastgeber ausfällt. Dabei zeigten die Homburgstädter beim 35:26 (19:13) gegen das Tabellenschlusslicht allenfalls eine durchwachsene Leistung. Die aber reichte, um als Spitzenreiter die Hinrunde mit einem Punkt Vorsprung abschließen zu können, weil GW Himmelsthür einen Tag zuvor mit 16:24 in Hessisch Oldendorf verloren hatte.

„Wenn man gegen den Tabellenletzten spielt, dann will man auch ein Zeichen setzen“, meinte Dominik Niemeyer in Bezug auf die Partie. Vom Ergebnis sollte das den Homburgstädtern zwar gelingen, spielerisch allerdings passte nur am Anfang und am Ende der Begegnung alles richtig zusammen. Nach zehn Minuten hatten die Hausherren in der gut besuchten Halle am Rumbruchsweg bereits einen lockeres 8:3 herausgespielt, ein Vorsprung, der aufgrund der überzeugenden Konsequenz des TV in Angriff und Deckung vollauf in Ordnung ging. Unbeirrt zogen die Niemeyer-Schützlinge ihr Spiel auf und ließen sich auch von einer doppelten Zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers nicht aus der Ruhe bringen. Doch speziell Rohrsens Aufbauspieler Jannis Ricke konnte in den folgenden Minuten dann immer wieder Lücken reißen, so dass die Gäste in der 18. Minute bis auf 11:9 wieder herangekommen waren. Mehr jedoch ließen die Homburgstädter nicht zu und bauten ihre Führung bis zur 24. Minute wieder auf 15:10 aus. Bis zum Pausenpfiff war daraus ein noch deutlicheres 19:13 für die Hausherren geworden, weil der MTV sich mit der Manndeckung ihres Spielmachers in den letzten Minuten dann doch überfordert sah.

Der Vorsprung sollte den Stadtoldendorfern nach dem Wechsel allerdings nicht zu Sicherheit gereichen, denn besonders im ersten Drittel der zweiten Hälfte leisteten die Gastgeber sich etliche Fehler im Abspiel und im Abschluss. Nur Mats Göran Busse und dem immer stärker werdenden Keeper Sascha Michael war es dann zu verdanken, dass die Homburgstädter auch weiter klar in Front blieben und über 24:20 in der 43. Minute bis auf 29:23 in der 50. Minute wieder davonzogen. In den letzten zehn Minuten dann spielte der TV dann seine ganze Routine aus und gewann die Begegnung standesgemäß. „Das war sicher nicht das schönste Spiel, das wir abgeliefert haben“, befand Dominik Niemeyer nach dem Spiel, „allerdings nur 26 Gegentore zu bekommen, ist in Ordnung.“ Die Abwehr habe in der ersten Halbzeit ja auch gut gestanden. „Dann haben wir aber eine kurze Phase gehabt, in der wir im Angriff nicht effektiv genug in den Abschlüssen gewesen sind“, meinte der TV-Coach. Aber am Ende habe seine Mannschaft sich ja wieder gefangen, so dass der deutliche Sieg schließlich gerechtfertigt sei. Niemeyer warnte jedoch davor, dass man beim TuS Bothfeld in der nächsten Woche durchaus mehr zeigen müsse, wenn man dort zum Erfolg kommen und die Tabellenführung verteidigen wolle.

TV Stadtoldendorf: Sascha Michael, Jan Gudewil – Daniel Adler (4), Jan-Christoph Ahlers (6), Lukas Lorentzen (2), Melvin Huckauf (1), Dennis Brüning (1), Dennis von Frankenstein (1/3), Dennis Michael (2), Lars Knoke (3), Tim Koch (2), Mats Göran Busse (7), Marcel Geese (3), Marc-Philipp Tube (1).