Freitag, 28. August 2020

Zurück von Mallorca: Der neueste Fall im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Inzwischen vergeht kaum noch ein Tag, an dem der Landkreis-Pressesprecher keinen neuen Corona-Fall melden muss. Auch am Freitagmittag kam die Nachricht: „Wir haben heute noch eine positiv getestete Person mehr.“ Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der derzeit aktiv Infizierten auf elf. Und auch bei der am Freitag gemeldeten Person handelt es sich um einen Reiserückkehrer von Mallorca. Damit sind nach Angaben des Kreises zehn von den insgesamt 13 seit dem 29. Juli positiv Getesteten Reiserückkehrer gewesen. (rei)