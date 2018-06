Mittwoch, 13. Juni 2018

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw - Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Höxter. Am Montagmorgen, 11. Juni, gegen 6.35 Uhr, gab es in Höxter auf der Bundesstraße 64 einen Verkehrsunfall, an dem ein schwarzer Opel Insignia und ein blauer Lkw eines Bauunternehmens beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich auf der zweispurigen Strecke zwischen der Kreuzung Brenkäuser Straße und der Einfahrt Zur Lüre in Fahrtrichtung Holzminden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Opel die rechte Fahrbahn und beabsichtigte, sich auf der linken Spur einzuordnen, um weiter in Richtung Holzminden zu fahren. Beim Einscheren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Schaden von 3.500 Euro. Da der Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet die Polizei in Höxter (Telefon 05271/9620) Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.