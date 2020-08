Sonntag, 09. August 2020

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Traktor

Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: tah/symbolbild

Lüchtringen. Ein 44-jähriger Mann aus Höxter befuhr am Sonnabend, 8. August, um 14.25 Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine den Feldweg (zugleich Radweg) von Lüchtringen in Richtung Holzminden (Unteres Feld). An einer Einmündung kam dem Traktorfahrer ein Radfahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Der 50-jährige Radfahrer aus Voerde konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und stieß gegen ein Hinterrad des Traktors. Durch den Aufprall und da der Radfahrer keinen Helm getragen hatte, zog er sich Kopfverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Fahrrad wurde durch den Unfall beschädigt.