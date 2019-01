Freitag, 18. Januar 2019

Zuschuss für Kunstfest „Via Nova“ in Corvey

Die Evangelienharmonie „Heliand“ aus dem 9. Jahrhundert steht im Mittelpunkt von „Via Nova 2019“.

Kreis Höxter. Das Kuratorium der LWL-Kulturstiftung hat die Förderung von 36 Projekten beschlossen und wird eine Fördersumme von insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro für kulturelle Vorhaben ausschütten, die ab 2019 umgesetzt werden. Den Gremien der Stiftung lagen 49 Projektanträge zur Beratung vor. Auch drei Antragsteller aus dem Kreis Höxter erhielten eine Förderzusage, darunter „Via Nova“ in Corvey. Das Kunstfest „Via Nova“ hat 2018 erstmals auf Kloster Corvey stattgefunden und steht unter der künstlerischen Leitung von Dr. Brigitte Labs-Ehlert. Im Jahr 2019 wird das Kunstfest, das von der Via Nova Corvey gGmbH durchgeführt wird, von der LWL-Kulturstiftung mit 20.000 Euro gefördert. Thematisch soll die älteste deutsche Bibeldichtung, der Corveyer Heliand, in den Mittelpunkt gerückt werden. Geplant sind verschiedene Formate wie Konzerte, Performances und Lesungen. Außerdem werden Auftragsarbeiten gezeigt, die sich erstmals künstlerisch mit der Bibeldichtung befassen.

