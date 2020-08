Mittwoch, 12. August 2020

Zwei aktive Coronavirus-Infektionen im Kreis Holzminden

Das Kreisgesundheitsamt Holzminden meldet nach Ende Juli einen zweiten Infektionsfall. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Im Landkreis Holzminden ist ein neuer Coronafall aufgetreten. Die Anzahl der derzeit aktiven Infektionen erhöht sich damit auf zwei. Das meldet das Kreisgesundheitsamt. Am 29. Juli hatte es nach fast zwei Monaten ohne aktive Infektionen wieder einen Fall gegeben. Dabei hatte es sich um einen Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet gehandelt, der am Flughafen positiv getestet worden ist. Die Gesamtanzahl der laborbestätigt positiv Getesteten liegt derzeit bei 108, davon gelten 99 wieder als genesen, sieben sind verstorben. Im Moment befinden sich 17 Personen in Quarantäne. (fhm)