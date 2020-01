Montag, 20. Januar 2020

Zwei Brandmeldungen für die Delligser Feuerwehr am Montagmorgen

Symbolfoto

Delligsen. Es war gegen 9.30 Uhr am Montagvormittag, als die Feuerwehren Delligsen und Grünenplan zum Einsatz gerufen wurden. Durch das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage bei der Firma Chemex in der „Maschstraße“ in Delligsen wurde, gemäß der dafür geltenden Alarm- und Ausrückordnung, der Alarm für die Brandschützer gegeben. Wie seitens der Feuerwehr von Hendrik Meier hierzu mitgeteilt wurde, konnte bereits nach wenigen Minuten „Entwarnung“ gegeben werden. Es handelte sich um einen Fehlalarm, ausgelöst durch Wartungsarbeiten. Um 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren erneut alarmiert. Dieses Mal hatte eine automatische Brandmeldeanlage bei dem Seniorenheim in der „Hilsstraße“ in Delligsen einen Alarm ausgelöst und ein Feuer signalisiert. Auf Nachfrage wurden auch hier Wartungsarbeiten als Ursache für den Fehlalarm angegeben, verursacht durch den gleichen Service Techniker, der zuvor die Brandmeldeanlage bei der Firma Chemex überprüft hatte. (gl)