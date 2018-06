Montag, 11. Juni 2018

Zwei, die sich gut verstehen

Dr. Tommaso Micali (rechts) mit Chefarzt Falk Petersen. Foto: bs

Holzminden. „Wir hatten jetzt zwei Monate Zeit, uns kennenzulernen“, sagt Dr. Petersen und lehnt sich im Stuhl zurück. „Es passt“, fügt er hinzu. Falk Petersen ist (nachdem Dr. Schulz in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist) der neue Chefarzt der chirurgischen Klinik am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Und der, mit dem es so gut passt, betritt kurz danach den Raum: Dr. Tommaso Micali, der neue Leitende Oberarzt, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ein Arzt, der Ruhe und Sicherheit ausstrahlt (doch dazu später mehr). „Ich hatte mir erhofft, einen Mitarbeiter zu gewinnen, der das Angebotsspektrum der Klinik nicht nur aufrecht erhält, sondern auch ausweiten kann. Und das funktioniert“, fügt Falk Petersen hinzu. Dass darüber hinaus auch die Chemie stimmt im chirurgischen Leitungsteam, das wird im Gespräch deutlich. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 12.06.2018