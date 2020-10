Freitag, 02. Oktober 2020

Zwei E-Scooter für die Verkehrswacht Holzminden

Dr. Georg Thönnissen, Heiko Hartmann, Sonja Rose, Jens-Peter Meffert, Marco Grothe und Oliver A. Fuchs (von links). Foto: spe

Holzminden. Die Verkehrswacht „Weser-Solling“ Holzminden ist neuerdings im Besitz zweier E-Scooter. Sie sollen für das Heranführen an diese zeitgemäße Art der Mobilität, Fahrübungen und Schulungen in Theorie und Praxis sowie bei entsprechender Nachfrage Trainingskurse in der Jugendverkehrsschule eingesetzt werden. Die Braunschweigische Sparkassenstiftung fördert die Anschaffung der gebraucht beschafften Roller mit 1.000 Euro, der Rotary Club Holzminden mit weiteren 400 Euro. Die Spendenübergabe fand jetzt vor der Braunschweigischen Landessparkasse in Holzminden statt. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 2. Oktober