Freitag, 05. Januar 2018

Zwei Erfolge im Kampf gegen Ärztemangel

Ein Eschershausen begrüßen Bürgermeister und Stadtdirektor das Ehepaar Dückmann in der Praxis Mantaj.

Stadtoldendorf/Eschershausen. Im Kampf gegen den drohenden und teilweise schon vorhandenen Mangel an Ärzten in der Region kann Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders zwei Erfolge verkünden: In Stadtoldendorf wird im Charlottenstift derzeit eine Praxis für zwei Allgemeinmediziner hergerichtet. Andreas Schindler und Sascha Striegler werden sich hier im Frühjahr 2018 in einer Gemeinschaftspraxis niederlassen. Und in Eschershausen bahnt sich eine nahtlose Praxisübergabe an: Der Allgemeinmediziner Konstantin Dückmann wird voraussichtlich im April die Praxis von Roman Mantaj übernehmen. (nig)