Montag, 27. Juli 2020

Zwei Frauen, zwei Orte und ein Erfolgsrezept

Evelyn Kappey (rechts) führt das WeinKap in Holzminden, Vanessa Valentin eröffnet das „Leckere Weserbergland“ in Höxter.

Holzminden/Höxter. Sie hat in der Sollingstraße begonnen. Vor 25 Jahren mit einem kleinen, aber feinen Weingeschäft. Ist mit ihm dann umgezogen, zunächst an dem Markt. Heute lädt das WeinKap in der Oberen Straße zu Augen- und Gaumenschmaus ein. Es hat sich einen Namen gemacht. Steht nicht nur für guten Wein, sondern auch für regionale Produkte und exklusive Wohnaccessoires. Und neben Evelyn Kappey steht Tochter Vanessa Valentin mit im Geschäft. Jetzt expandieren die beiden Geschäftsfrauen, tragen das Erfolgskonzept auf die andere Weserseite. Im September wird im ehemaligen „Schuh Meyer“ in der Marktstraße in Höxter das „Leckere Weserbergland“ eröffnet. Die Umbauarbeiten dort laufen. Am 12. September soll es eröffnet werden. Vanessa Valentin wird das „Leckere Weserbergland“ leiten. Evelyn Kappey das Wein Kap in Holzminden weiterführen. (bs)

