Montag, 22. April 2019

Zwei Führungen reichen Tuspo Grünenplan nicht

Laufduell zwischen dem Grünenplaner Sascha Fricke (links) und dem Holzmindener Mehmet Alandagi.

Grünenplan. Der Tuspo Grünenplan hat einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga gemacht. die Mannschaft von Trainer Waldemar Delzer konnte im Topspiel gegen den SV Holzminden mit dem 2:2-Unentschieden einen weiteren Zähler einfahren. Ärgerlich aus Tuspo-Sicht: Zweimal lag er in Führung, zweimal konnte der SV zum letztlich gerechten Unentschieden ausgleichen. Damit hat der SV den zweiten Tabellenplatz und die Relegation zum Bezirksliga-Aufstieg weiter fest im Visier.

