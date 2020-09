Donnerstag, 03. September 2020

Zwei im Kreis Holzminden, 14 im Kreis Höxter

Foto: pixabay

Holzminden/Höxter „Am heutigen Tag sind zwei weitere positive Tests eingetroffen.“ Das teilte der Sprecher des Landkreises Holzminden am Donnerstagnachmittag dem TAH mit. Damit liegt die Anzahl der aktuell Infizierten bei neun im Kreis Holzminden. Die Gesamtzahl der seit März vom Labor bestätigten Fälle beträgt damit 122. In Quarantäne befinden sich momentan 37 Personen, das sind elf mehr als am Tag zuvor.

Aus dem Kreis Höxter werden aktuell 14 aktive Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Verlauf der vergangenen Woche haben sich davon sechs Menschen neu infiziert. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie im März dieses Jahres auf insgesamt 411. 379 gelten als genesen, 18 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (rei/fhm)